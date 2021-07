Mattarella compie 80 anni. Casellati, “grazie per il Suo infaticabile impegno al servizio della nostra Repubblica”

- Advertisement -

AgenPress – “In questa ricorrenza speciale, voglia gradire i miei più sinceri auguri di buon compleanno, ai quali unisco un sincero ringraziamento per l’alta testimonianza di cui è ogni giorno protagonista”.

E’ quanto scrive in una lettera il presidente del Senato Elisabetta Casellati per gli 80 anni di Sergio Mattarella.

“Con il Suo esempio concorre a rinsaldare il senso di appartenenza nazionale in una collettività che, specialmente in questo momento storico, ha bisogno di messaggi di fiducia e di speranza. Nel delicato percorso verso il definitivo superamento del periodo emergenziale, i Suoi appelli a restare uniti, solidali, altruisti e a comprendere le difficoltà degli altri sono una risorsa preziosa per difendere e promuovere il nostro bene più prezioso: l’essere comunità. La Sua fiducia nell’Italia, nelle sue meravigliose energie, nei nostri giovani, nella creatività che ci rende grandi in tutto il mondo, nel senso di profonda solidarietà che è proprio della nostra tradizione, costituisce uno sprone fondamentale per noi tutti, restituendoci la forza, lo spirito e la passione necessari per ripartire. Carissimi auguri, Signor Presidente – conclude – e ancora grazie per il Suo infaticabile impegno al servizio della nostra Repubblica”.