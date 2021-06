Mattioli (Confindustria Servizi HCFS): soddisfatti per incontro con Ministro Orlando

AgenPress. Proficuo incontro tra il ministro per Lavoro e politiche sociali Andrea Orlando e la delegazione di Confindustria Servizi HCFS guidata dal presidente Lorenzo Mattioli. «La federazione dei Servizi – spiega Mattioli – è impegnata nel valorizzare il settore portandone le istanze al Governo.

Il ministro Orlando ha mostrato interesse verso un comparto dalla forte valenza economica e sociale, e la cui centralità è emersa innegabilmente nel corso della pandemia. Nell’incontro abbiamo ribadito la volontà delle imprese di essere protagoniste nella fase di ripartenza, ma per garantire stabilità e occupazione, abbiamo posto l’accento sull’importanza delle politiche attive che trovano nei servizi una valida alternativa a interventi assistenziali.

Per questo salutiamo con favore i recenti provvedimenti come la decontribuzione per giovani e donne, senza dimenticare che la rivoluzione pandemica creerà dei ‘vuoti’ nel mercato dei servizi (effetto smart working) che andranno colmati, innanzitutto con la riqualificazione degli addetti.

Altra istanza sul tavolo del ministro è rappresentata dalla necessità di interventi quadro che facciano emergere la specificità dei servizi, primo voce di uscita nella spesa pubblica regolata degli appalti, dopo lavori e infrastrutture».