Milleproroghe, Trano (Alt): Condensato di marchette per tenere in vita governo clinicamente morto

AgenPress. “Noi di Alternativa votiamo convintamente no alla fiducia richiesta da questo governo e posta su questo condensato di marchette, utilizzate come merce di scambio per tenere in vita una maggioranza inesistente e un esecutivo clinicamente morto”.

Lo afferma il deputato di Alternativa Raffaele Trano, intervenendo nell’aula di Montecitorio durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo sul decreto Milleproroghe.

“Perché – spiega Trano – la vera ragione per cui viene apposta questa ennesima fiducia, diciamolo chiaramente in quest’aula, è quella di silenziare la maggioranza divisa con la quale non è possibile governare se non utilizzando il pugno di ferro. Ecco, siccome a noi questo genere di cose non piacciono, a noi gli uomini soli al comando fanno ribrezzo, noi diciamo no all’ennesimo tentativo di esautorare il Parlamento e ribadiamo il nostro no alla fiducia a questo governo abusivo”.

“Ricorderemo questo Milleproroghe – sottolinea l’esponente di Alternativa – in modo particolare per tre aspetti. Il primo perché il governo è andato sotto per ben 4 volte e siamo stati costretti ad assistere alla scena pietosa del dittatore Draghi che ha convocato i capi partito della maggioranza, ai quali ha detto ‘o si fa come dico io o do le dimissioni’. Magari questa è la volta buona che se ne va”.

“Il secondo aspetto – aggiunge Trano – è la rissa che c’è stata prima tra le forze di maggioranza e poi tra maggioranza e opposizione per la gestione vergognosa e indegna che è stata fatta durante la conversione di questo provvedimento che ha visto le opposizioni zittite mentre chiedevano legittimamente chiarimenti su emendamenti prima dichiarati inammissibili e poi magicamente tornati ammissibili”.

“Terzo aspetto: le marchette!”, conclude l’esponente di Alternativa indicando come la peggiore di tutte sia quella concessa alla British American Tobacco che “ha presentato una grande riforma” che prevede l’introduzione di “un nuovo prodotto da tabacchi, le nicotine pouches, che saranno autorizzate senza alcuna verifica da parte del Ministero della Salute”.