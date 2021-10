Mise: Giorgetti nomina nuovo Comitato media e minori

- Advertisement -

AgenPress. Il ministro Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto di nomina del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori che sarà presieduto dall’avvocato Jacopo Marzetti, già Garante per l’infanzia della Regione Lazio.

Nel Comitato, che ha il delicato compito di assicurare la protezione dei minori dalla diffusione di contenuti nocivi anche nell’era digitale, sono coinvolti i rappresentanti di istituzioni, delle emittenti televisive e delle associazioni dei produttori audiovisivi, nonché degli utenti che avranno il compito di rafforzare la collaborazione e favorire l’introduzione di strumenti, normativi e tecnologici, in grado di tutelare i minori e i giovani attraverso un uso consapevole dei media.

L’obiettivo è quello di avviare un percorso che caratterizzi il Comitato sia per le attività di indirizzo, monitoraggio e vigilanza sia per quelle di studio e promozione di progetti formativi inerenti al rapporto tra media e tutela dei minori.

I componenti effettivi del Comitato nominati dal ministro sono: Giuseppe Scialla, Iside Castagnola, Remigio Del Grosso e Marianna Sala in rappresentanza delle istituzioni coinvolte; Marcello Ciannamea, Maria Eleanora Lucchin, Giovanni Crudele, Alfredo Donato e Alessia Caricato in rappresentanza delle emittenti e delle associazioni di settore; Emilia Visco, Vincenzo Brogi, Luca Borgomeo, Matteo Santini e Umberto Rapetto in rappresentanza degli utenti.

La riunione di insediamento del nuovo Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori sarà programmata prossimamente al Mise.

