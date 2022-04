Molise. Indagata la mamma di Nicole, la bambina scomparsa e ritrovata nei boschi

- Advertisement -

AgenPress – “Ci sono molte zone d’ombra, molti punti ancora da chiarire”, riferiscono fonti delle forze dell’ordine. La bambina stamattina era ancora ricoverata all’ospedale Cardarelli, sottoposta ad accertamenti. E’ stata sentita per due volte in modalità protetta dalla polizia, alla presenza di esperti: una prima volta ieri e poi ancora oggi. Le sue parole a quanto pare combaciano con la ricostruzione fornita nell’immediatezza dei fatti dalla mamma e quindi una fuga da casa dopo un rimprovero”

Secondo ambienti investigativi sarebbe emersa anche l’ipotesi di un allontanamento della madre della bambina dalla casa per alcuni minuti nella sera in cui poi Nicole è scomparsa.

La donna è indagata per abbandono di minore. Si tratta, in questa fase, di un “atto dovuto” e che le indagini, coordinate dalla Procura di Campobasso, proseguono non tralasciando “alcuna ipotesi”.

