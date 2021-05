Monitorimmobiliare vicino alla protesta dei centri commerciali

AgenPress. I centri commerciali, come i proprietari di immobili colpiti dal blocco degli sfratti, sono in grande sofferenza.

In un Paese in cui anche i notai hanno usufruito del reddito di emergenza, non si può tollerare un trattamento così miope. Tanto per le attività produttive quanto per i proprietari immobiliari, privati o investitori. Il giorno 11 i negozi all’interno dei centri commerciali abbasseranno le saracinesche per protestare contro la chiusura imposta nel fine settimana. Altre saranno organizzate per il blocco degli sfratti.

Monitorimmobiliare resta vicino agli operatori, in maniera concreta.

Oggi, 6 maggio, il sito è stato disattivato fino alle ore 14.00. Offline, come lo sono i negozi. Che effetto fa non trovare qualcosa di cui si ha bisogno, qualcosa che agevola la propria vita, professionale in questo caso? Sicuramente un senso di disagio, la sensazione che le cose non siano al loro posto.

Abbiamo voluto dare un messaggio concreto di vicinanza a quanti si trovano in difficoltà. Perché è il tempo di scegliere da che parte stare.

di Maurizio Cannone, direttore Monitor