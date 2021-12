Morte Davide Rossi. Accertamenti Ris a Siena. Legale famiglia, andavano fatti anni fa

- Advertisement -

AgenPress – Al via gli accertamenti a Siena del Ris dei Carabinieri per la perizia disposta dalla Commissione parlamentare sulla morte di David Rossi, ex capo comunicazione di banca Mps deceduto il 6 marzo 2013 precipitando dalla finestra del suo ufficio a Rocca Salimbeni.

“Un accertamento che andava fatto anni fa”, ha detto Paolo Pirani, legale di Antonella Tognazzi, ex compagna di David Rossi,

“Ci aspettiamo che la commissione lavori in maniera tranquilla e serena e che faccia tutti gli accertamenti che noi avevamo già richiesto, e che vengano fatti con strumenti di nuova generazione” ha aggiunto Pirani commentando i lavori della commissione d’inchiesta oggi a Siena. In merito ai dettagli su quella sera che stanno emergendo dalle audizioni in commissione parlamentare d’inchiesta, Carmelo Miceli, anch’egli legale dell’ex compagna di Rossi, ha aggiunto:

“Non ci stupisce che un inquirente abbia raccontato quello che è evidente, ci stupisce che l’abbia fatto ad anni di distanza, che ancora oggi qualcuno si ostini a non ritenere necessaria la riapertura delle indagini e ci parli di possibili indagini spezzettate”. Per Miceli, “questa è una vicenda che necessita di una riapertura e di una trattazione globale”.

