AgenPress. Addio a Niccolò Ghedini, uno degli amici con cui ho condiviso trent’anni di storia politica, e una delle persone più disinteressate che siano state accanto a Berlusconi.

Ha lottato come un leone, scompare in campagna elettorale, come un combattente indomito che cade sul campo.

E’ quanto dichiara Gianfranco Rotondi.