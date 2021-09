Polimeni – Diliberto consegnano a Mattarella la prima copia italiana del Codice Civile della Repubblica Popolare Cinese

- Advertisement -

AgenPress. La Magnifica Rettrice della Sapienza Università di Roma, Antonella Polimeni, e il Preside della Facoltà di Giurisprudenza, Oliviero Diliberto, hanno oggi 9 giugno 2021 consegnato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la prima copia della traduzione italiana – appena èdita – del Codice Civile della Repubblica Popolare Cinese.

Stampata dall’editore pisano Pacini Giuridica, è, in assoluto, la prima traduzione del Codice realizzata fuori dalla Cina.

La traduzione dal cinese in italiano è di Huang Meiling, formatasi per molti anni presso l’Università di Roma ed attualmente docente ordinaria presso la Zhongnan University of Economics and Law (ZUEL) di Wuhan. L’edizione italiana è stata curata da tre docenti della Sapienza, Oliviero Diliberto, Domenico Dursi e Antonio Masi. L’Introduzione è del Preside della ZUEL, Xu Diyu.

Si tratta dell’ultimo frutto della collaborazione tra Sapienza Università di Roma e ZUEL, iniziata il 13 gennaio 2017 con la fondazione del Centro Studi Giuridici Italo-Cinese, proprio alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella.

Approvato dall’Assemblea del Popolo il 28 maggio del 2020, il Codice Civile Cinese è entrato in vigore il 1 gennaio dell’anno successivo. Nel codice civile la tradizione civilistica europea a base romanistica e la millenaria cultura cinese hanno trovato una sintesi di grande fascino giuridico e culturale. Il Codice, infatti, è stato elaborato dalle commissioni preparatorie cinesi fruendo della grande tradizione del diritto romano che, dopo aver costituito la base per tutte le codificazioni occidentali (dal Codice Napoleone del 1804 ad oggi), giunge così, dopo “una lunga marcia”, anche ad influenzare la codificazione civilistica in Cina.