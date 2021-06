- Advertisement -

AgenPress. Lunedì 21 giugno, alle ore 10.00, presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani a Roma si terrà la presentazione del Secondo Osservatorio Silver Economy Tendercapital-Censis dal titolo: “La Silver economy nell’anno più nero”. La pandemia ha fatto soffrire maggiormente i giovani e gli adulti, mentre gli anziani hanno dato prova di essere una generazione coriacea e con una notevole tenuta psicologica. Questi ultimi, ora più che mai, sono pronti a rivivere con una longevità attiva caratterizzata da relazionalità, piaceri e consumi.

All’incontro parteciperanno: Giuseppe De Rita, Presidente del Censis; Moreno Zani, Presidente di Tendercapital; Annamaria Parente, Presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato; Paolo Crepet, Psichiatra e Sociologo; Massimo Ciccozzi, Professore Ordinario di Epidemiologia e Statistica Medica Università Campus Bio-Medico di Roma; Francesco Verbaro, Relazioni Istituzionali Adepp; Francesco Maietta, Responsabile Area Politiche Sociali Censis.

Per Giuseppe De Rita, Presidente del Censis: “La voglia di ricominciare degli anziani raccontata dall’Osservatorio è fatta di energia psichica che si vuol rimettere in movimento nel quotidiano, nelle relazioni, nei consumi, nei viaggi, nello stare fuori casa. È la soggettività di cui abbiamo bisogno per ripartire, molto più di piani o decisioni d’imperio”.

“I longevi hanno sopportato bene a livello psicologico la prova della pandemia. Forti di una condizione economica favorevole e pronti a rivivere, si confermano non solo una fascia della popolazione sempre più rilevante a livello numerico ed economico, ma anche un punto di riferimento fondamentale a livello sociale, anche per le generazioni a venire”. Spiega Moreno Zani, Presidente di Tendercapital.