Puglia. Ex maresciallo carabinieri ucciso da un uomo incappucciato. Aveva 46 anni

AgenPress – Un ex maresciallo dei carabinieri, da poco a riposo, è stato ucciso con colpi d’arma da fuoco a Copertino. Il militare, Silvano Nestola, di 46 anni, di Copertino, era stato in servizio al comando provinciale di Lecce fino allo scorso settembre e da allora collocato a riposo perché riformato. L’uomo è stato ucciso in contrada Tarantino in circostanze al momento sconosciute. Sul posto è intervenuto il 118. Le indagini sono condotte dai carabinieri della Tenenza di Copertino e del Ros di Lecce.

Il militare sarebbe stato raggiunto da diversi colpi di pistola, pare almeno sette. Il corpo è stato trovato lungo una strada sterrata tra Copertino e San Pietro in Lama, a ridosso del muro di recinzione di una villa.

L’assassino aveva il volto incappucciato per non farsi riconoscere quando ha affrontato il carabiniere sullo sterrato davanti all’abitazione del militare ferito a morte con diversi colpi di pistola. In frantumi anche i vetri di un’auto parcheggiata a pochi metri di distanza. La moglie e il figlio piccolo del carabiniere si trovavano in casa ed erano ancora svegli.

Nestola stava raggiungendo l’auto con suo figlio quando ha sentito il rumore di alcuni colpi di arma da fuoco. A quel punto avrebbe detto al bambino di rientrare in casa mentre lui ha proseguito verso l’auto incontrando il suo assassino. L’auto di Nestola, una Toyota Yaris, è stata trovata crivellata di colpi. Non è da escludere che la vittima abbia tentato la fuga considerato che la sua autovettura, parcheggiata nelle vicinanze, è stata raggiunta da una raffica di colpi.