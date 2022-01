Quirinale. Calenda, scelta saggia e giusta passo indietro Berlusconi. Basta gioco veti, sediamoci e parliamo

- Advertisement -

AgenPress – “Una scelta saggia e giusta. Ora però basta con il gioco dei veti, con le veline ai giornali e i tatticismi. Sediamoci insieme e parliamo di Governo e Quirinale. Non conta solo il nome ma anche il modo in cui ci si arriva. E lo spettacolo fino ad ora è stato piuttosto indecoroso”.

Lo scrive su Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda, commentando il passo indietro del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. “Dire No Draghi al Colle, come ha fatto il centrodestra, senza rendersi disponibile per un patto di legislatura serio, rischia di portarci a perdere Draghi per entrambe le posizioni. Questo rischio aumenterà se non si sceglierà insieme una candidata/o di altissimo profilo”.