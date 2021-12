Quirinale, Pastorino (Leu): No a semipresidenzialismo di fatto con Draghi

- Advertisement -

AgenPress. “Con Mario Draghi al Quirinale, soprattutto dopo le parole di ieri, in Italia ci sarebbe una riforma semipresidenziale di fatto. Senza nemmeno un dibattito, sarebbe modificata la Costituzione nella sua applicazione. È una questione di rispetto istituzionale che non si può eludere.

L’Italia è una Repubblica parlamentare, come hanno indicato i padri costituenti e tale deve restare nonostante le tentazioni del centrodestra di voler cambiare la Carta costituzionale. Né tantomeno si può pensare di arrivare al semipresidenzialsmo con l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica, indipendentemente dal profilo, che deve essere necessariamente alto. Su questo punto auspico una posizione chiara da parte del Partito democratico e del Movimento 5 Stelle”.

Lo dichiara il deputato Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Leu.

“La stima e il rispetto nei confronti del presidente del Consiglio – aggiunge Pastorino – non sono in discussione e restano intatte. Il lavoro del suo governo è importante e prezioso, grazie anche al supporto della maggioranza e dei parlamentari che, seppure con spazi di manovra sempre molto ridotti, hanno svolto un compito fondamentale per il miglioramento dei provvedimenti. Il percorso di questo esecutivo non può essere interrotto dopo un anno, peraltro con un’ondata di Covid in corso”.