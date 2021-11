RdC, Cecchetti (Lega): “O si aumentano i controlli oppure misura va cancellata”

- Advertisement -

AgenPress. “Complimenti alle forze dell’ordine per l’operazione che ha portato all’arresto di 16 persone, e alla denuncia di altre 9000, che a Milano e in altre province lombarde percepivano il reddito di cittadinanza ovviamente senza averne diritto.

Nulla di nuovo, purtroppo, perché ogni giorno le cronache ci raccontano di lavoratori, truffatori e criminali che si arricchisco con questo reddito.

- Advertisement -

I fatti stanno dimostrando che questa è diventata una misura di spreco, che non incentiva a trovare lavoro. A questo punto venuta meno la figura dei navigator, con un primo risparmio ingente, la Lega chiederà maggiori e ulteriori controlli per fare in modo che queste risorse, che sono tante, vadano ai cittadini italiani che hanno davvero bisogno e che vanno davvero aiutati. Perché o questa misura si riforma, potenziando i controlli, oppure va cancellata e sostituita con qualcosa di diverso.”

Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.