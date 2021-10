Reddito cittadinanza. Tajani (FI), è un fallimento, il M5s se ne faccia una ragione

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – “Il reddito di cittadinanza è stato un fallimento, se ne faccia una ragione il Movimento 5 stelle”.

Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine della conferenza stampa che i leader del centrodestra terranno a Milano insieme a sostegno del candidato sindaco Luca Bernardo.

“Dieci miliardi per il reddito di cittadinanza non servono. I dati della Corte dei conti sono assolutamente negativi sul reddito di cittadinanza, diamo un reddito di dignità alle donne che hanno lavorato a casa, alle casalinghe. Raddoppiamo le pensioni dei disabili e aiutiamo le famiglie più povere. Il resto di questi 10 miliardi devono essere utilizzati per abbattere il cuneo fiscale e premettere di creare nuovi posti di lavoro”.