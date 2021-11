Renzi: “Mi sono indignato quando il conduttore di Report, ha detto che “la terza dose è il business delle case farmaceutiche”

- Advertisement -

AgenPress. Si parla di quarta ondata Covid. I numeri non sono drammatici come le altre volte, grazie ai vaccini. Ma bisogna correre sulla terza dose. I vaccini salvano la vita. Per questo mi sono indignato quando il conduttore di “Report”, Sigfrido Ranucci, ha detto le seguenti testuali parole: “la terza dose è il business delle case farmaceutiche“.

Ora capisco essere NoRenzi, come ormai è “Report” da mesi, ma può il servizio pubblico strizzare l’occhio ai NoVax? Il vaccino salva la vita. E le case farmaceutiche, che hanno scoperto il vaccino grazie alla loro ricerca, hanno salvato milioni di vite umane.

- Advertisement -

Con buona pace di chi odia la scienza, la ricerca, il mercato: tre capisaldi di una società liberale. Tutte le volte che sento parole come “il vaccino è il business delle case farmaceutiche” ricordo a me stesso il dovere di difendere la società dalla balorda battaglia condotta in nome dell’ideologia anti scientifica.

E’ quanto dichiara, in una nota, Matteo Renzi.