Rotondi (FI-DC) rompe con il centrodestra e a Milano appoggia Sala

AgenPress. Gianfranco Rotondi, vice capo gruppo di Forza Italia alla Camera e Presidente della fondazione Dc, annuncia che non si sente rappresentato dal tavolo del centrodestra, a cui non è stato invitato, e voterà a Milano per Beppe Sala.

Rotondi, con questa scelta, per alcuni imprevedibile ha messo in atto quello che era deciso da tempo, e cioè la spaccatura del centrodestra e il lancio di una Lista a sostegno di Sala nel segno delle ideologie ambientaliste.

A benedire Beppe Sala c’è anche suo suocero, il mitico Bazoli, padrino a suo tempo di Prodi, e forse il vero progettista della “Balena Verde”, l’Unione di cattolici moderati e progressisti, una specie di nuova Margherita guidata da Sala e benedetta da Francesco Rutelli.