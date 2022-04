San Marco Group aiuta i propri dipendenti ad affrontare l’aumento delle spese per casa e carburante

- Advertisement -

Un impegno concreto che conferma l’attenzione del Gruppo al benessere dei propri dipendenti e alla responsabilità sociale

AgenPress. Da diversi mesi, ormai, stiamo assistendo a rincari senza precedenti, sia sui beni di prima necessità come energia elettrica, gas e carburante, sia su servizi e prodotti di uso quotidiano legati a diversi ambiti: dalla salute, al tempo libero, all’alimentazione. Questa situazione mette a dura prova le imprese, ma anche le famiglie, obbligate a inseguire il risparmio.

Per aiutare i propri dipendenti San Marco Group, leader in Italia nella produzione di pitture e vernici per l’edilizia professionale, ha messo a punto diverse misure finalizzate a fornire loro un aiuto concreto e immediato in un momento così critico: a partire da buoni del valore di 200 euro da spendere in benzina o altri servizi.

Come ulteriore sostegno contro l’aumento dei prezzi delle bollette di luce e gas, l’azienda ha previsto la possibilità di ottenere un rimborso in conto welfare su queste spese per il primo trimestre 2022, fino a un massimale di 150 euro, a conferma della sua responsabilità sociale. Inoltre verranno messe a disposizione delle nuove biciclette elettriche per incentivare una mobilità più attenta all’ambiente e promuovere uno stile di vita più sano e attivo.

L’attenzione verso il benessere dei propri dipendenti è infatti un valore che guida il Gruppo, promotore, già dal 2013, di un innovativo modello welfare, orientato a soddisfare le esigenze dei dipendenti tenendo conto delle preferenze e delle abitudini di ogni singola persona.

“Realizzare un ambiente di lavoro in cui i dipendenti possano vivere positivamente dal punto di vista psicologico e emotivo è sicuramente una nostra priorità – commenta Pietro Geremia, Presidente e AD di San Marco Group -. Già dall’inizio del 2020, abbiamo anticipato una modalità di gestione del tempo basata su rispetto e flessibilità lavorativa: è stata inoltre istituita la Banca ore solidale, che dà la possibilità a tutti i dipendenti di donare le proprie ferie ai colleghi che ne hanno più bisogno. Non solo: per assicurare pieno sostegno e benessere l’azienda ha messo a punto lo Sportello Benessere, un servizio di assistenza psicologica gratuito.”

Grazie a una piattaforma software sviluppata ad hoc l’azienda è in grado di dare un concreto aiuto tramite beni e servizi reali ai singoli dipendenti: questi ultimi vi possono accedere per visualizzare le diverse opportunità, condurre transazioni e consultare la propria situazione finanziaria in tempo reale.

Numerosi i servizi messi a disposizione. Fra le novità più interessanti spiccano i corsi gratuiti per il tempo libero, che includono le più svariate attività: dallo sport alla cucina, dalla creatività agli approfondimenti culturali. L’adesione alla piattaforma si è rivelata un successo, sottolineato da una crescita costante nel corso degli anni: nel 2021 l’azienda ha registrato un aumento degli importi convertiti del 16% rispetto all’anno precedente, per un importo welfare totale superiore ai 675.000 euro*.

*Il totale è il complessivo gestito, compresi gli anni precedenti.