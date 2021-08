San Severo (Fo). Pregiudicato ucciso nei pressi di un autolavaggio. Ferito di striscio un 12enne

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – Un pregiudicato, Luigi Ermanno Bonaventura, 32enne di San Severo, è stato ucciso vicino ad un autolavaggio in corso Leone Mucci, nel comune Foggiano. Nell’agguato sono rimasti feriti in maniera non grave un uomo di 27 anni, ad una gamba, ed un bambino di 12 anni, colpito di striscio da un proiettile.

A quanto si apprende la vittima è stata affiancata da un’auto in corsa dalla quale sarebbero partiti i proiettili. Il 32enne è morto poco dopo l’arrivo in ospedale. Con l’agguato di oggi salgono a nove le sparatorie avvenute nel 2021 a San Severo dove ci sono stati 4 omicidi, tre dei quali in ambito criminale.

La polizia sta verificando se questo omicidio sia collegato all’uccisione di Matteo Anastasio avvenuta per strada durante i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia agli Europei di calcio. Durante l’agguato, compiuto con colpi di pistola, fu ferito per errore un bimbo di sei anni, imparentato con la vittima, che tuttora versa in gravissime condizioni.