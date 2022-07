Sangalli (Confcommercio): “Ora subito un intervento per detassare l’energia”

AgenPress. Interventi per il caro energia e il caro-prezzi, ma anche, con i tassi in brusca risalita, riattivazione degli strumenti di garanzia a supporto dei prestiti e di nuove moratorie per il credito: sono le principali bestie nere da affrontare non solo nell’immediato, ma anche in maniera strutturale nei mesi a venire.

Ed è su questo doppio binario, contingente e di prospettiva, che si muove la Confcommercio di Carlo Sangalli.

«II governo – avvisa il presidente della confederazione delle imprese del terziario – si avvia verso la sua conclusione, anche se certamente fino all’ultimo giorno il premier Draghi manterrà il profilo di responsabilità e autorevolezza al quale ci ha abituati. A lui e all’esecutivo che verrà chiediamo un deciso contrasto al caro-energia e all’inflazione. In modo particolare attraverso misure di riduzione dell’Iva a partire dai beni di largo e generale consumo».