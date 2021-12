Sardegna. Arrestato ex presidente Puigdemont. Mobilitazione social per liberazione

AgenPress – L’ex presidente della Catalogna Carles Puigdemont è stato arrestato dalla polizia al suo arrivo all’aeroporto di Alghero sulla base di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità spagnole per reati contro l’ordine e la sicurezza pubblica nazionale. È stato il quotidiano El País, citando fonti giuridiche, a rivelare il trasferimento di Puigdemont nel carcere di Sassari. In vista dell’udienza, a breve, il giudice dovrà decidere “se rilasciarlo o ordinare l’estradizione” in Spagna, scrive l’entourage dell’ex presidente catalano in una nota. A confermare la notizia è stato anche l’avvocato di Puidgemont, Gonzalo Boy.

Oggi pomeriggio comparirà davanti al Presidente della Corte d’ Appello di Sassari per la convalida dell’arresto e l’eventuale applicazione delle misure cautelari. E il nodo da sciogliere è il passaggio dell’ordinanza con cui il 30 luglio 2021 il vicepresidente del Tribunale generale della Corte di giustizia dell’Ue ha respinto la richiesta di sospensione della revoca dell’immunità parlamentare del leader indipendentista catalano. Provvedimento che – tra l’altro – richiede il requisito dell’urgenza. Lo sottolineano fonti di via Arenula.

In seguito all’arresto, la diplomazia spagnola si è attivata inviando il console onorario di Spagna per le province di Sassari, Nuoro e Oristano, l’avvocato algherese Fabio Bruno, con l’obiettivo di verificare che al leader dell’indipendentismo catalano sia garantito il rispetto delle regole internazionali. Ad Alghero, unica città italiana di cultura e lingua catalana, il leader indipendentista avrebbe dovuto partecipare a un incontro con il movimento autonomista sardo e incontrare il presidente della Regione, Christian Solinas, e il presidente del consiglio regionale, Michele Pais.

Contro l’arresto si mobilita anche il mondo dei social. Un’immagine a sfondo giallo e l’hashtag #freePuigdemont sopra la foto dell’ex leader sta circolando da diverse ore in rete attirando una valanga di commenti. Tra chi rilancia il messaggio che sollecita la liberazione di Puigdemont non solo attivisti indipendentisti, ma anche alcuni politici.