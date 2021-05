Scomparsa dopo aver detto no a nozze combinate. In un video persone con due pale

AgenPress – Tre persone che portavano con sé due pale, un secchio con un sacchetto azzurro, un piede di porco e un altro strumento di lavoro e si dirigevano nei campi dietro la casa della famiglia di Samman Abbas. E’ quanto emerso dalla visione delle telecamere di sorveglianza nell’ambito delle indagini dei carabinieri del nucleo investigativo di Reggio Emilia e della Compagnia di Guastalla. La scena ha rafforzato l’ipotesi che la ragazza di origine pachistana scomparsa da Novellara, nel Reggiano, dopo essersi opposta alle nozze combinate, possa essere stata uccisa. I tre uscirono di casa alle 19.15 del 29 aprile e rientrarono alle 21.50.

“Sono giorni di enorme apprensione. Un esito come quello che si teme sarebbe scioccante per la nostra comunità. Mi auguro ci sia presto una svolta e che la ragazza possa essere individuata viva”, dice la sindaca di Novellara, Elena Carletti.

“Sono in corso tuttora le ricerche degli inquirenti coi cani molecolari nella vasta superficie dell’area agricola attorno alla cascina dove abitano”, fa sapere la Carletti. I genitori sarebbero tornati da poco in Pakistan, partiti improvvisamente e senza preavvisi. “L’azienda agricola dove lavora il padre ha scoperto di questo viaggio quasi per caso – racconta la sindaca – Hanno cercato di rintracciarlo per chiudere alcuni depositi in vista del maltempo, ma il telefono risultava irraggiungibile. Dopo diversi tentativi il datore di lavoro ha parlato con un parente il quale ha riferito che la famiglia era dovuta rientrare in patria perché una zia non stava bene. Questo è stato l’alert che ha fatto scattare le indagini, anche perché il nome della ragazza non è presente in alcuna lista d’imbarco agli aeroporti”.