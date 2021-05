Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “DDL Zan, momento politico inopportuno”

AgenPress. Seguo con interesse il dibattito sul ddl Zan. Da credente non posso non manifestare perplessità ricordando la centralità dei principi non negoziabili sui quali ogni politico di estrazione cristiana non può derogare ed anzi deve insistere con pacatezza . In ogni caso, sul ddl Zan é quanto mai necessario mettere da parte derive ideologiche.

Il Paese è alle prese con un’ emergenza sanitaria non del tutto risolta e con quella economica certificata dagli indicatori. Pertanto è assolutamente inopportuno che il Paese e la classe politica corrano in questo momento dietro ad una legge divisiva. La nazione ha bisogno di unità e non di lacerazione.

Mi domando del resto come potrebbe essere approvato senza contrasti il ddl Zan da un governo di unità nazionale nel quale esistono forze contrarie e penso a Lega, Forza Italia e Udc? “: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò