Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Draghi ricordi valore del Concordato”

AgenPress. “Il dibattito sulla legge Zan dopo la nota di protesta del Vaticano si è arricchito delle parole del premier Draghi il quale ha invocato la laicità dello Stato e la decisione del Parlamento. Dispiace che il Presidente del Consiglio, così preparato, ma non eletto dagli italiani, dimentichi l’esistenza di un trattato internazionale tra Italia e Santa Sede che è vigente e non può essere violato da norme italiane.

Del resto ove venga approvato il ddl Zan, corre seriamente il rischio di impugnazione per manifesta incostituzionalità. La via maestra non è l’ elevazione di muri, ma il dialogo tra le parti. E’ di tutta evidenza come l’ attuale legge offenda il diritto di opinione di cui all’ art 21 della Costituzione e l’ art 7 sul diritto di culto.

In quanto alle forze politiche invito il leader della Lega Salvini ad essere coerente. Visto che esibisce simboli cristiani, voti contro senza se e ma questa legge”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.