Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Evitare odio e violenza nei confronti dell’Umanità”

- Advertisement -

AgenPress. “Il conflitto russo ucraino allarma sempre di più , anche se fortunatamente si aprono spiragli diplomatici ai quali guardare con interesse. Mentre si cerca la via diplomatica alcuni governi europei, incluso quello italiano, hanno scelto di mandare armi a sostegno del popolo ucraino.

Si tratta di una opzione poco lucida che finirà per inasprire la Russia proprio in un momento nel quale occorre avere saggezza per un popolo in difficoltà. Semmai la via da seguire ed incentivare è quella di una conferenza internazionale in territorio neutro aperta ai rappresentanti delle nazioni in conflitto invocando una cessazione immediata delle ostilità, evitando per quanto possibile l’ odio che trapela nei media.

- Advertisement -

La guerra non è infatti una responsabilità della gente comune che di questo non ha colpa”: lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.