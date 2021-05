Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Rosario Livatino esempio attuale”

AgenPress. Il Giudice Rosario Livatino è alla gloria degli altari come Beato, primo Magistrato che ha questo privilegio di fede. La motivazione è questa: ucciso in odio alla fede e alla giustizia, martire.

Livatino ha dato un fulgido esempio di onestà, correttezza, rispetto dei doveri del Giudice il quale deve parlare solo con i suoi atti senza clamore e nel silenzio. E’ morto ammazzato dalla mafia e dalla sua orribile cultura, ma il suo esempio resta per tutti ed è un vanto per la Sicilia.

In un momento in cui la Magistratura è sotto l’ occhio del ciclone , in cui tanti giudici ( fortunatamente una minoranza) si fanno notare per interviste e non per sentenze fatte, per strani intrighi e non per altre ragioni, Rosario Livatino resta un esempio attuale e da seguire”.

Lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.