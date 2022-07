Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Torna la vecchia politica”

- Advertisement -

AgenPress. In un’intervista al quotidiano La Repubblica, il 5 Stelle Stefano Patuanelli, a proposito del voto di fiducia sul dl Aiuti al Senato, ha detto che il suo partito potrebbe scegliere la opzione della uscita dall’aula.

Naturalmente questa è una scelta ammessa e formalmente ineccepibile. Tuttavia è molto lontana da quel modello di parresia e franchezza che i 5 Stelle avevano manifestato in origine.

Sembrano distanti gli anni luce di un movimento che voleva aprire il sistema, per usare le loro parole, come una scatoletta di tonno. Insomma, anche i 5 Stelle sono in preda alla vecchia politica scegliendo di non… scegliere, magari timorosi di perdere lo scranno elettorale e di andare a casa.

La scelta del non voto e dell’ uscita, aggiungo, dimostra quanto sia lontano il valore evangelico anche in politica del parlare col sì quando è sì e no quando è no”: lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.