Tassonomia. Conte. Inclusione di nucleare e gas. Il M5S contrasterà questa soluzione in tutte le sedi

AgenPress – “La Commissione Ue inserisce nucleare e gas tra le fonti sostenibili su cui investire: un passo indietro, che ignora le critiche degli esperti. Il M5S contrasterà questa soluzione in tutte le sedi. Il futuro è nel segno di rinnovabili, risparmio energetico e tutela dell’ambiente”. Così in un tweet il Presidente M5s, Giuseppe Conte.

In una nota congiunta delle commissioni Politiche europee, Ambiente e Industria di Palazzo Madama i senatori cinquestelle dichiarano:

“Respingiamo con fermezza la decisione formale della Commissione europea sull’inclusione di nucleare e gas nella tassonomia verde delle fonti energetiche sostenibili. Questo significa che queste due fonti potranno beneficiare dei finanziamenti derivanti dall’emissione dei Green Bond europei. Il Movimento 5 Stelle si opporrà in tutte le sedi, a partire dal Parlamento europeo, per bloccare questa indecente operazione di greenwashing dettata dalle potenti lobby del nucleare e del gas. Il netto parere contrario degli scienziati consultati dalla Commissione europea non lascia spazio a dubbi: gas e nucleare non sono fonti green”.