Tatiana Lorenzini apre un ponte commerciale con l’Arabia Saudita

AgenPress. Tatiana Lorenzini (Responsabile Reg. Lombardia dipartimento attività produttive con delega ai rapporti internazionali Forza Italia, Consigliere comunale San Siro (Co) e Ceo Advisor international, attualmente si trova a Riyadh e ha ricevuto un incarico da sua Altezza reale il principe TURKY bin Mohammed bin Nasser al Saud a rappresentarlo ufficialmente in Italia (Già Direttore Generale del dipartimento delle relazioni internazionali del Ministero del Commercio e dell’Industria Saudita, e Governatore di Jizan).

L’incarico prevede di ricercare aziende italiane finanziariamente stabili e senza procedimenti penali, al fine di una proficua collaborazione nei settori del trattamento delle acque, ricerche geologiche, energia, analisi, sviluppo tecnologico, risorse minerarie, costruzioni civili e industriali, e importazione ed esportazione di prodotti made in Italy.

“Sono orgogliosa – dichiara Tatiana Lorenzini – di poterlo rappresentare in Italia, e di poter dare la possibilità alle nostre aziende oggi in seria difficoltà di internazionalizzarsi nel Regno dell’ Arabia Saudita, Paese a mio avviso in via di sviluppo e con concrete possibilità di lavoro. Con questo non voglio sottrarre il made in Italy a beneficio del Regno ma creare una collaborazione strategica in un momento cosi delicato di una pandemia mondiale”.