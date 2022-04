AgenPress. Nel quartiere Leopardi a Torre del Greco (Napoli) un ragazzo di 19 anni è morto e un altro è rimasto gravemente ferito, ieri sera, durante una rissa causata da futili motivi legati ad una festa.

Il ragazzo è stato colpito da una coltellata al cuore, mentre un suo amico che era con lui è stato ricoverato in gravi condizioni in ospedale, ma non in pericolo di vita.

Sono stati fermati due minorenni di Torre Annunziata protagonisti della rissa.