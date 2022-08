Ucraina. Bombe russe su Kharkiv, nessuna vittima. Il sindaco invita i cittadini a non ignorare gli allarmi anti aerei

- Advertisement -

AgenPress – Le forze russe hanno colpito il distretto di Kyiv della città ucraina di Kharkiv. Lo ha detto su Telegram il sindaco Ihor Terekhov, citato dall’agenzia di stampa Ukrinform. “Bombardamenti del distretto di Kyiv. Secondo primi dati, nessuno è stato ferito e non ci sono state vittime.

Non ci sono notizie sulla distruzione di alcuna struttura”, ha aggiunto, avvertendo i concittadini di non ignorare gli allarmi anti aerei. Come riportato da Ukrinform, nella notte tra il 12 e il 13 agosto le forze russe hanno attaccato Kharkiv due volte, nei distretti di Slobidskyi e Nemyshlianskyi.

