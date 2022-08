Ucraina. Bombe russe sul centro di Kharkiv, almeno 4 morti. A Kherson sfondate difese russe in diverse aree

- Advertisement -

AgenPress – Almeno quattro persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite questa mattina in seguito a bombardamenti russi sul centro di Kharkiv, nell’Ucraina nord-orientale: lo ha reso noto il governatore della regione. “Gli occupanti russi hanno bombardato i quartieri centrali di Kharkiv. Ci sono danni”, ha annunciato Oleg Synegoubov su Telegram, invitando i residenti a mettersi al riparo.

Le truppe ucraine hanno sfondato le difese russe in diverse aree del fronte vicino alla città di Kherson, nell’Ucraina meridionale, importante centro economico vicino al Mar Nero e uno dei beni più preziosi di Mosca da quando ha iniziato l’invasione poco più di sei mesi fa.

L’ufficio presidenziale ucraino ha riferito martedì che “potenti esplosioni sono continuate durante il giorno e la notte nella regione di Kherson. Dure battaglie sono in corso praticamente in tutta l’area strategica. Le forze ucraine, afferma il rapporto, hanno distrutto un certo numero di depositi di munizioni nella regione e tutti i grandi ponti attraverso il Dnepr che sono vitali per portare rifornimenti alle truppe russe.

lo ha dichiarato Oleksiy Arestovych, consigliere del presidente ucraino Zelensky, secondo quanto riporta il Guardian. Arestovych ha aggiunto in un’intervista video che le forze di Kiev stanno anche bombardando i traghetti nella regione di Kherson che Mosca utilizza per rifornire il territorio occupato sulla sponda occidentale del fiume Dnieper. Ma ha messo in guardia gli ucraini dall’aspettarsi una rapida vittoria nel sud del Paese.

Un’ondata di combattimenti sulla linea del fronte meridionale e una rivendicazione ucraina di nuovi attacchi alle posizioni russe hanno alimentato martedì la speculazione che una controffensiva a lungo attesa abbia iniziato a cercare di invertire le sorti della guerra .

Ma i funzionari ucraini hanno messo in guardia contro l’eccessivo ottimismo in una guerra che ha già visto aspettative simili di cambiare le fortune, e il ministero della Difesa russo ha affermato che un tentativo delle truppe ucraine di lanciare un’offensiva era fallito e ha causato pesanti perdite.