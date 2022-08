Ucraina. Colloquio Zelensky-Guterres, l’Onu garantisca la sicurezza di Zaporizhzhia dal “terrore” russo

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato di aver discusso la situazione intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia con il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres durante il loro incontro faccia a faccia a Leopoli giovedì.

Zelensky ha affermato che durante l’incontro “è stata prestata particolare attenzione al tema del ricatto nucleare russo alla centrale nucleare di Zaporizhzhia”.

- Advertisement -

“Le Nazioni Unite devono garantire la sicurezza di questo impianto strategico, la sua smilitarizzazione e la completa liberazione dalle truppe russe”, ha detto Zelensky dopo aver incontrato Guterres a Leopoli.

“Questo terrore deliberato da parte dell’aggressore può avere conseguenze catastrofiche globali per il mondo intero. Pertanto, le Nazioni Unite devono garantire la sicurezza di questo sito strategico, la sua smilitarizzazione e la completa liberazione dalle truppe russe”, ha continuato.

Russia e Ucraina si incolpano a vicenda per aver bombardato il territorio della centrale nucleare ed entrambe le parti hanno avvertito del rischio di una catastrofe nucleare. Ma non c’è stato alcun accordo su come una missione dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica possa accedere in sicurezza all’impianto.

Zelensky ha anche affermato su Telegram che lui e Guterres “hanno concordato di continuare il coordinamento dell’attuazione dell’iniziativa sul grano. Abbiamo anche discusso le possibili direzioni del suo sviluppo, la questione della deportazione illegale e forzata degli ucraini, il rilascio del nostro personale militare e dei medici da cattività.”

- Advertisement -