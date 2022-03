Ucraina. Di Maio, “prossime settimane furia dell’esercito russo potrebbe intensificarsi sempre di più”

- Advertisement -

AgenPress – “La pace. Ogni iniziativa a livello nazionale e internazionale deve portare al raggiungimento della pace e della stabilità in Ucraina e in tutta l’Europa.

Nelle prossime settimane la furia dell’esercito russo potrebbe intensificarsi sempre di più. Questo provocherebbe ancora più morte, dolore, disperazione.

La guerra di Putin va fermata”.

Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

“Il pericolo è reale, le bombe russe stanno esplodendo in Ucraina causando la morte di centinaia di civili. Bombe che scoppiano ai confini dell’Unione Europea. Questa invasione violenta va fermata, prima che la guerra diventi ancora più catastrofica e Putin porti avanti azioni ancora più disperate.

Tutta la comunità internazionale deve lavorare con un solo obiettivo: mediare e trovare un accordo di pace per fermare questa guerra crudele.

L’Italia, in ogni riunione e in ogni consesso bilaterale e multilaterale, continua a lavorare per il raggiungimento della pace. Non ci fermeremo fino a quando le bombe russe non smetteranno di esplodere”.