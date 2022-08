Ucraina. Guterres, qualsiasi potenziale danno a Zaporizhzhia è un suicidio. Torni infrastruttura civile

- Advertisement -

AgenPress – “Qualsiasi potenziale danno a Zaporizhzhia è un suicidio. Il buon senso deve prevalere per evitare qualsiasi azione che possa mettere in pericolo l’integrità fisica o l’incolumità dell’impianto nucleare. E’ urgente un accordo per ristabilire Zaporizhhia come infrastruttura puramente civile e per garantire la sicurezza dell’area”.

Lo ha detto il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres alla conferenza stampa con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il collega turco Recep Tayyp Erdogan a Leopoli, in Ucraina.



Guterres ha poi sottolineato che “in stretto contatto con l’Aiea, il Segretariato delle Nazioni Unite ha valutato che in Ucraina abbiamo la capacità logistica e di sicurezza per supportare qualsiasi missione dell’Agenzia per l’energia atomica presso la centrale nucleare di Zaporizhzhia da Kiev, a condizione che Russia e Ucraina siano d’accordo”.

“Non dobbiamo risparmiare sforzi per garantire che le strutture o i dintorni dello stabilimento non siano un obiettivo di operazioni militari”, ha aggiunto il segretario generale dell’Onu, ribadendo che “l’equipaggiamento e il personale militare dovrebbero essere ritirati dall’impianto” e “deve essere evitato un ulteriore dispiegamento di forze o attrezzature sul sito ma l’area deve essere smilitarizzata”.