Università. Salvini: “Mantenere il numero chiuso quando mancano i medici è un’assurdità!”

AgenPress. Ci sono 15mila posti disponibili per Medicina a fronte di 65mila iscritti ai test: mantenere il numero chiuso quando mancano i medici è un’assurdità! E per di più molti che rimangono esclusi lasciano il nostro Paese per studiare all’estero.

A Milano, davanti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, ho ribadito la proposta della Lega a costo zero per lo Stato: libero accesso al primo anno per tutti, dal secondo si prosegue in base ai voti e al merito.

Si può fare, lo fanno già diversi Paesi europei tra cui la Francia, basta organizzare gli spazi delle facoltà.

E’ quanto dichiara, in una nota, Matteo Salvini.