Zelensky: diventeremo non una nuova leggenda, ma uno stato di vincitori

- Advertisement -

Saremo ricordati non come coloro che hanno provato, ma come coloro che hanno preservato, rafforzato e trasmesso il nostro stato ai nostri figli affinché potessero trasmetterlo ai loro figli

AgenPress. Gli ucraini saranno ricordati non come coloro che hanno provato, ma come coloro che hanno preservato, rafforzato e trasmesso lo stato ai propri figli in modo che potessero trasmetterlo ai propri figli.

Lo ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky nel suo discorso alla Verkhovna Rada dell’Ucraina in occasione della Giornata della statualità ucraina. “Siamo cittadini dello stato più forte del mondo. Lo stato che è in guerra. Lo Stato, che al tempo stesso si sta riformando. E lo stato che ha assicurato la più potente unificazione delle democrazie della storia. Lo stato, che nel 155° giorno della guerra su vasta scala della Russia contro di noi, ha la forza di celebrare il suo giorno: il Giorno della statualità ucraina. - Advertisement - Ci siamo assicurati che i valori del mondo libero non rimanessero mera retorica e abbiamo iniziato a lavorare per proteggere la civiltà. Abbiamo reso l’Unione Europea la più unita in tutti gli anni della sua esistenza, e grazie alla nostra forza si sta rafforzando. Ci siamo assicurati che tutti i tiranni di questo mondo vedessero il potenziale della democrazia. Noi, cittadini di uno Stato, che ha più di mille anni di storia, l’abbiamo fatto“. “Diventeremo non una nuova leggenda di resistenza eroica, ma uno stato di vincitori. Non 300 spartani, degni di film, libri e opere teatrali, ma l’eroe nazionale multimilionario che è degno di vivere, degno di vincere e che insegnerà agli altri nel mondo come difendersi e come vincere. Saremo ricordati non come coloro che hanno provato, ma come coloro che hanno preservato, rafforzato e trasmesso il nostro stato ai nostri figli affinché potessero trasmetterlo ai loro figli. Uno stato libero, forte, moderno ed efficiente. Lo faremo, noi cittadini ucraini“.