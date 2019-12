L’Isis uccide 11 cristiani per vendicare la morte di al-Baghdadi e del suo portavoce

Agenpress. Nuovo attacco contro i cristiani in Nigeria dove, come rende noto la Bbc News l’Isis ha pubblicato un video che mostra l’uccisione di 11 persone. L’organizzazione terroristica ha dichiarato che quest’azione fa parte della campagna per “vendicare” le morti del suo leader e del suo portavoce Abu Bakr al-Baghdadi e Abul-Hassan Al-Muhair.

Il filmato, della durata di 56 secondi, è stato prodotto dalla sedicente agenzia di stampa dell’organizzazione terroristica, Amaq, ed è stato pubblicato ieri per farlo coincidere con le celebrazioni natalizie, secondo quanto dichiarano gli analisti. Un prigioniero viene colpito a morte, mentre gli altri 10 vengono spinti a terra e decapitati. Non sono stati forniti dettagli sulle vittime.