Discorso Mattarella. Zingaretti: “Grazie Presidente. Faremo la nostra parte con tutta la passione possibile”

Agenpress. Un discorso pieno di speranza e fiducia per il futuro del nostro Paese. Il Presidente Mattarella ci ha ricordato che si entra negli anni Venti di questo secolo e, senza nasconderci i problemi, dobbiamo scommettere sull’Italia che ha forza, spirito, passione, fiducia e cultura per ripartire. Lo dobbiamo in primo luogo alle nuove generazioni che si aspettano lavoro e futuro.

Grazie Presidente. Faremo la nostra parte con tutta la passione possibile.

Così dichiara il segretario Pd Nicola Zingaretti.