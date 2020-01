Capodanno, 10 ragazzi autistici respinti. Proprietari dell’hotel: “siamo dispiaciuti”

Agenpress. Claudia Pompeo, in rappresentanza della proprietà dell’hotel “Fontana Olente” del complesso Terme Pompeo di Ferentino a pochi chilometri da Frosinone dichiara:

“Siamo profondamente dispiaciuti per quello che è accaduto, ma abbiamo sempre agito in buona fede: vogliamo porgere le nostre scuse alle famiglie e ai ragazzi, e proporre loro di incontrarci per avviare insieme un percorso che ci porti a migliorare la nostra conoscenza dell’autismo e la nostra capacità di accoglienza”.

Mano tesa dopo le polemiche per il presunto rifiuto, come segnalato dai familiari, di accogliere 10 ragazzi autistici nella loro struttura per festeggiare l’arrivo del nuovo anno con i propri congiunti.