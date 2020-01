Esclusione Sanremo, Rula Jebreal: “In Rai c’è un brutto clima. Gli attacchi sono partiti da persone vicine a Salvini”

Agenpress. “In Rai c’è un brutto clima, e gli attacchi sono partiti da persone vicine a Matteo Salvini” – dichiara Rula Jebreal -.

“Qualcuno si è spaventato che venisse offerta una ribalta a italiani nuovi, a persone diverse come me che appartengono a un’Italia inclusiva, tollerante, aperta al mondo, impegnata in missioni di dialogo e di pace” È un’Italia in cui c’è posto per Matteo Salvini ma anche per Liliana Segre e, se permettete, per Rula Jebreal – continua la giornalista – “.

“Sono stata la prima donna inviata dal New York Times in Siria dopo lo scoppio del conflitto”. Al Festival di Sanremo avrei fatto un monologo sulla violenza contro le donne. Il Festival sarebbe stata un’occasione ideale di apertura al mondo su tematiche che non sono né di destra né di sinistra”. Il no definitivo della Rai è arrivato “sabato scorso. Mi hanno telefonato pregandomi di fare io il passo, di rinunciare spontaneamente. Mi sono rifiutata. Gli ho mandato un messaggio scritto: se volete censurarmi dovete essere voi ad assumervene la responsabilità – conclude Rula Jebreal -.