Iraq. La Germania ritira le truppe. L’Iran annuncia 13 scenari possibili di vendetta

Agenpress – La Germania ritirerà alcune delle sue truppe schierate in Iraq come parte della coalizione anti Isis. Lo ha annunciato il ministero della Difesa, spiegando che 30 soldati di stanza a Baghdad e Taji saranno trasferiti in Giordania e in Kuwait. Intanto il deputato iracheno Ahmad al Assadi, vicino a Teheran, chiede che i soldati italiani restino nel Paese.

Intanto il segretario del Consiglio iraniano contrammiraglio Ali Shamkhani, ha annunciato che sono stati valutati “13 scenari nel Supremo consiglio di sicurezza nazionale per la vendetta dell’Iran dopo l’assassinio del generale Soleimani, e anche il più debole di questi sarà un incubo storico per gli Usa”.

“Prometto alla nazione eroica che la rappresaglia non avrà luogo in una sola operazione, perché sulla base delle dichiarazioni della nostra Guida tutte le forze di resistenza sono pronte a vendicare l’azione degli Stati Uniti”.