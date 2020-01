Reggio Emilia. Salvini, se vinciamo, sfratto per Conte e il governo. E’ un fatto storico

Agenpress – “Se il 26 vinciamo qui in Emilia, il 27 vado a Palazzo Chigi con una lettera di sfratto per Conte e il governo”. Lo afferma il segretario della Lega, Matteo Salvini, parlando nell’azienza agricola Bertinelli, a Noceto nel parmense.

“Mancano 13 giorni a un voto che non è solo un’elezione regionale, è un referendum, è un fatto storico. In 13 giorni cambiamo la storia. Possiamo cambiare dopo settant’anni”.

“Questo voto è una scelta di vita: si vota anche per il parmigiano. Se a Bruxelles continuano così finiremo per mangiare nelle nostre tavole non più il nostro parmigiano ma robaccia fatta del Nord Europa, roba che non ha visto una mucca da anni”.