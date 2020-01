Alitalia, Mollicone (FdI): “Da De Micheli ovvietà, governo come le 3 scimmiette: Leogrande non parla, Patuanelli non ascolta, De Micheli non guarda”

Agenpress. “La De Micheli va in audizione alla camera per ribadire l’ovvietà del termine previsto dal decreto e invece si trova a svelare che non ha nessuna idea su quale sarà l’indirizzo del Commissario Leogrande.

Un po’ come le 3 scimmiette: Leogrande non parla, Patuanelli non ascolta, De Micheli non guarda.

Auspichiamo, per il rilancio della compagnia di bandiera – asset strategico per la Nazione – e per la tutela occupazionale, che si sblocchi questa impasse.”

Cosí il deputato FDI Federico Mollicone.