Gregoretti. Forza Italia e Lega chiedono la convocazione della Giunta per il regolamento

Agenpress – Anna Maria Bernini e Massimiliano Romeo, capogruppo di Forza Italia e Lega al Senato hanno proposto di convocare la Giunta per il regolamento per sciogliere il nodo sulla Giunta delle immunità di Palazzo Madama, che sta discutendo il caso Gregoretti e che dovrebbe votare l’autorizzazione a procedere per Matteo Salvini il 20 gennaio.

Il dubbio è se la Giunta possa riunirsi la prossima settimana e quindi votare, nonostante lo stop delle attività parlamentari del Senato per motivi elettorali, come sostiene l’opposizione. O se debba fermarsi, come interpreta la maggioranza.

“Noi riteniamo che il presidente Gasparri sia stato esaustivo e quindi che si debba conservare il calendario votato all’unanimità, l’abbiamo detto più volte – ha detto Bernini in Aula – La maggioranza non vuole convocare la Giunta per il regolamento, perché loro vogliono farlo solo quando vincono”. Romeo ha aggiunto: “A fine seduta formalizzeranno la richiesta, quindi si ricorra alla Giunta per il regolamento che è l’unico organo titolato per interpretare quando votare e quindi prendersi ciascuno le proprie responsabilità”.