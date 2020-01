On. Gianfranco Librandi (Italia Viva): Pensioni Proposta Landini, ma chi paga?

Agenpress. “Sono un convinto sostenitore del fatto che bisogna proteggere la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, non è ammissibile fare promesse senza coperture, c’è da fare un distinguo tra previdenza e assistenza. In pensione a 62 anni con 20 anni di contributi e senza penalizzazioni?

La proposta che il segretario della Cgil Maurizio Landini proporrà al presidente Conte è generosa, ma la domanda che viene a chiunque sa far di conto è: chi paga? Se a pagare dovranno essere i lavoratori con maggiori tasse, oppure i giovani a cui così finiamo per assicurare ancora minori risorse di welfare e prospettive future, la nostra risposta è ovviamente No. Per noi la regola aurea è: chi avanza una proposta che comporta una spesa in più, deve dirci anche quale altra spesa improduttiva vuol tagliare. Altrimenti siamo alla solita demagogia”.

Così il deputato di Italia Viva Gianfranco Librandi.