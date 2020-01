M5S. Di Maio verso le dimissioni. Paragone: “si dimette prima delle regionali”

Le indiscrezioni su sue possibili dimissioni si sono rincorse per tutta la giornata. Fonti qualificate del Movimento danno per imminente la decisione. La reggenza, da statuto, passerebbe nelle mani del componente più anziano del Comitato di garanzia: il viceministro all’Interno Vito Crimi.

Una decisione che verrebbe assunta, in questo caso, prima delle elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria di domenica, benché lo staff di Di Maio liquidi il tutto come indiscrezioni non corrispondenti al vero.

Tra le ipotesi che circolano in Transatlantico c’è anche quella che Di Maio possa decidere di arrivare agli Stati generali di marzo come “dimissionario” mantenendo fino all’assise M5s il suo ruolo di reggente.