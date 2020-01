Emilia Romagna, Garavini (IV): “Buon lavoro Bonaccini. A Salvini lasciamo i citofoni”

Agenpress. “Buon lavoro a Stefano Bonaccini. Una vittoria con otto punt i di vantaggio è un segnale importante. Dal quale ripartire compatti. Ripartendo dai fatti concreti. Non dalle ideologie”.

È quanto dichiara la senatrice Laura Garavini, Vicepresidente vicaria gruppo Italia Viva.

“Come Italia Viva abbiamo creduto fin da subito nella candidatura di Bonaccini. Perché ha dimostrato con i numeri di essere un ottimo amministratore, come confermano i risultati economici della regione. In cima a tutte le classifiche economiche, produttive, occupazionali e della sanità. E gli elettori hanno premiato questo modello. Il voto in Emilia conferma che i cittadini scelgono la buona amministrazione. Non i comizi e gli slogan”.

“Fanno riflettere anche i dati di Bibbiano, dove ha nettamente prevalso il centrosinistra. Proprio nel Comune simbolo della più becera propaganda, questo messaggio populista è stato rispedito al mittente. Siamo certi che ora, archiviata la campagna elettorale, il leader della Lega non si farà più vedere da queste parti. Il centro sinistra da oggi torna ad amministrare. E bene. A Salvini lasciamo i citofoni”.