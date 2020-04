Coronabond. Die Welt: Merkel resti ferma, la mafia aspetta gli aiuti europei

Agenpress – “Dovrebbe essere chiaro che in Italia – dove la mafia è forte e sta adesso aspettando i nuovi finanziamenti a pioggia di Bruxelles – i fondi dovrebbero essere versati soltanto per il sistema sanitario e non per il sistema sociale e fiscale”.

E’ quanto si legge in un articolo della Die Welt on line, in cui si chiede al governo tedesco di non cedere alle richieste italiane. Il titolo dell’articolo è “Frau Merkel resti ferma”, nel quale si legge tra l’altro che in Italia la mafia stia aspettando i finanziamenti a pioggia dell’Ue e l’editorialista Christoph B. Schiltz, si chiede al governo tedesco di non cedere alle richieste italiane sui coronabond.

“E naturalmente gli italiani devono essere controllati da Bruxelles e usare i fondi in modo conforme alle regole”. La solidarietà è una importante categoria dell’Europa” ma “la sovranità nazionale nei confronti degli elettori è centrale”, scrive il giornale. La solidarietà deve essere generosa, ma “senza limiti e controlli?”. “Anche nella crisi del coronavirus i principi fondamentali devono valere ancora”.