Mes. Meloni (Fdl). Perché Conte ha firmato l’accordo, se non intende accedere?

Agenpress – “Noi chiediamo indietro i nostri soldi. Condizioni light? Non ci sono. Quello che è uscito ieri è che il Mes non ha condizioni solo per la sanità, insomma se vogliamo aiutare le imprese ci commissariano l’economia. E’ una cosa diversa da quella che aveva chiesto il governo. Noi chiediamo al governo di venire in Aula a spiegare. L’Italia ha firmato un accordo in cui si può usare il Mes, se l’Italia non intende accedere perché si firma il documento?”. Lo afferma Giorgia Meloni.

“Il Mes c’è con le condizioni che volevano i falchi, gli altri provvedimenti attivati sono il ‘Sure’ e cioè un programma Ue per pagare la Cig ma il meccanismo il curioso perchè gli Stati devono mettere come garanzia il 25% del fondo. Non mi pare uno strumento straordinario, nessuno ci ha spiegato però come si attiva, fin’ora mi sembra uno strumento farraginoso e per certi versi anche pericoloso.

L’unica cosa certa è il Salva Stati, il resto è aleatorio e campato per aria. Sull’uso della Bei siamo d’accordo, ma chiaramente non risolve. L’unica cosa utile era il fondo per la ripresa coperto in modo comune da tutti gli Stati con gli eurobond, un modo per rischiare tutti insieme, ma gli eurobond sono l’unica parola che non c’è. Non c’è dunque nulla che può interessare noi italiani”.